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«День отдыха». Лариса Куклина поделилась красивым фото из Приэльбрусья

«День отдыха». Лариса Куклина поделилась красивым фото из Приэльбрусья
Биатлон 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото из Приэльбрусья, где спортсменка проводит тренировочный сбор.

«День отдыха. Гуляем, дышим свежим горным воздухом и любуемся природой», — написала Куклина.

Посмотреть фотографию можно на странице Ларисы Куклиной в "Инстаграме".

Лариса Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.

Ранее Михаил Куклин, супруг и личный тренер Ларисы, поделился подробностями о тренировочном сборе. К национальной команде России Куклина присоединится на сентябрьском сборе.

Муж Ларисы Куклиной рассказал о тренировках биатлонистки в Приэльбрусье
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