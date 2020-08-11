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Александр Логинов из-за простуды отложил начало работы на сборе в Сочи

Александр Логинов из-за простуды отложил начало работы на сборе в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден перенести начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды. Предполагалось, что Логинов начнёт работу в Сочи 11 августа, но чемпион мира 2020 года был вынужден пересмотреть планы.

Первый сбор Логинов провёл в июле в составе сборной Тюменской области. Лидер национальной команды тренируется самостоятельно, отдельно от других биатлонистов.

«Планировалось, что сегодня Александр Логинов приедет на сбор в Сочи. Но, к сожалению, этого не произошло по причине того, что он приболел. У него небольшая простуда. Завтра поговорю с ним, но, думаю, совсем скоро Александр поправится и приедет в Сочи», — цитирует ТАСС Александра Касперовича, тренера Логинова.

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