Александр Логинов из-за простуды отложил начало работы на сборе в Сочи

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден перенести начало второго предсезонного сбора в Сочи из-за простуды. Предполагалось, что Логинов начнёт работу в Сочи 11 августа, но чемпион мира 2020 года был вынужден пересмотреть планы.

Первый сбор Логинов провёл в июле в составе сборной Тюменской области. Лидер национальной команды тренируется самостоятельно, отдельно от других биатлонистов.

«Планировалось, что сегодня Александр Логинов приедет на сбор в Сочи. Но, к сожалению, этого не произошло по причине того, что он приболел. У него небольшая простуда. Завтра поговорю с ним, но, думаю, совсем скоро Александр поправится и приедет в Сочи», — цитирует ТАСС Александра Касперовича, тренера Логинова.