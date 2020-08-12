Домрачева — о протестах в Беларуси: не впадайте в крайности. Давайте оставаться людьми

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева обратилась к соотечественникам в связи с протестами после выборов президента страны.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», — написала Домрачева в своём «инстаграме».

Домрачева также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов». В июне 2018 года она объявила о завершении карьеры.