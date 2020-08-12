«Дарья, вы нас так легко предали». Домрачеву раскритиковали за пост о протестах

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева подверглась критике за пост в своём «инстаграме» по поводу протестов после выборов президента страны. Спортсменка призвала обе стороны конфликта уважать друг друга и решать проблемы цивилизованно.
Подписчики негативно отнеслись к позиции Дарьи.
«Дарья, этот пост — позор. Лукашенко уйдёт, а Беларусь не забудет».
«Гуманность — это точно про белорусскую власть. Спасибо, Дарья. С такой позицией обращайтесь к Норвегии. Если вам нечего сказать — просто не говорите».
«Дарья, вы для меня героем были, как и для всей Беларуси, а вы нас так легко предали».
«Удивительная инфантильность. Не замечать что в действительности происходит в Беларуси. Мне кажется вам должно быть стыдно, возможно не сейчас. Очень жалко вас».
«Дарья, белорусы — максимально корректный народ. Но о каком уважении можно говорить, когда люди в масках упаковывают всех подряд просто за прогулку по городу и желание быть услышанными?»
Домрачева также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов».
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