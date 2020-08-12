Дарья Домрачева призвала остановить насилие на улицах Беларуси

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева обратилась к соотечественникам в связи с протестами после выборов президента страны.



«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН, остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста, услышьте», — написала Домрачева на своей странице в "Инстаграме".



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.

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