Над Поршневым подшутили тренеры, биатлониста задержали на осмотре в аэропорту

Российского биатлониста Никиту Поршнева задержали во время осмотра в аэропорту. Причиной задержания стала гантеля, которую спортсмену подложили тренеры.
«На прошлой силовой тренировке Никита Поршнев подсунул нам гантелю в рюкзак, и мы её притащили в комнату. Сейчас Никита собирается домой со сбора и откроет сумку только в Саратове. И обнаружит там вот эту гантелю», – сказал в «Инстаграме» тренер российской сборной Дмитрий Шукалович.
Вместе с Шукаловичем над спортсменом подшутил и тренер Артём Истомин. В итоге они подложили Поршневу в рюкзак гантелю.
Поршнев опубликовал фото гантели и в шутку пообещал, что будет мстить Истомину и Шукаловичу.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира.
- 16 августа 2020
-
11:27
- 15 августа 2020
-
18:43
-
16:49
-
00:21
- 14 августа 2020
-
12:37
- 13 августа 2020
-
15:29
- 12 августа 2020
-
22:45
-
18:37
-
16:52
-
11:42
-
10:58
-
09:52
-
09:26
- 11 августа 2020
-
22:19
-
15:46
-
10:11
- 10 августа 2020
-
17:54
-
09:34
- 9 августа 2020
-
18:59
-
18:52
-
17:38
-
11:54
-
09:46
- 8 августа 2020
-
20:03
-
15:23
-
11:30
- 7 августа 2020
-
18:51
-
14:23
- 6 августа 2020
-
18:31
-
15:40
-
00:11
- 5 августа 2020
-
12:02
-
10:02
- 4 августа 2020
-
18:48
-
15:48