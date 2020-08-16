Над Поршневым подшутили тренеры, биатлониста задержали на осмотре в аэропорту

Российского биатлониста Никиту Поршнева задержали во время осмотра в аэропорту. Причиной задержания стала гантеля, которую спортсмену подложили тренеры.

«На прошлой силовой тренировке Никита Поршнев подсунул нам гантелю в рюкзак, и мы её притащили в комнату. Сейчас Никита собирается домой со сбора и откроет сумку только в Саратове. И обнаружит там вот эту гантелю», – сказал в «Инстаграме» тренер российской сборной Дмитрий Шукалович.

Вместе с Шукаловичем над спортсменом подшутил и тренер Артём Истомин. В итоге они подложили Поршневу в рюкзак гантелю.

Поршнев опубликовал фото гантели и в шутку пообещал, что будет мстить Истомину и Шукаловичу.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира.