Тихонов: видимо, протестующие хотят, чтобы в Беларуси были платные медицина и образование

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь высказался об акциях протеста в Беларуси. Ранее Тихонов заявил, что отдал бы команду «лупить протестующих, как собак».

«Мои слова, что надо бить протестующих, вызвали немало возмущения. Я имел ввиду не тех, кто участвует в мирных акциях протеста, не народ Беларуси, а провокаторов и бандитов, которые кидают бутылки с зажигательной смесью, бьют правоохранителей металлическими прутами, кидаются камнями и кирпичами, на машинах давят сотрудников милиции, сотрудников ГАИ, вовлекают детей в свои акции и раздают доллары.

Этого вам не покажут в «свободных» СМИ и телеграм-каналах. По сути, эти люди — преступники, и их нужно хлестать, а мирные белорусы, которые выходят на улицы, не должны становиться жертвами.

Сегодня ехал по улицам Минска. Стоят 15–20 человек на улицах, пожилые женщины с совсем маленькими детьми. Они машут, им сигналят. Видимо, они хотят, чтобы для их детей и внуков было платное образование, а для них — платная медицина, как в соседних странах, чтобы спортивные сооружения были доступны детям только за деньги», — написал Тихонов на своём сайте.