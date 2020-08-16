Умер один из основателей СБР Алексашин
На 72-м году ушёл из жизни один из основателей Союза биатлонистов России (СБР) заслуженный тренер РФ, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Алексашин, сообщает пресс-служба организации.
Алексашин долгое время работал практикующим тренером. До последних дней жизни специалист продолжал работать, несмотря на осложнения со здоровьем.
Алексашин перенёс инсульт. После него он так и не сумел оправиться.
Союз биатлонистов России выразил соболезнования родным и близким Алексашина.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира в Норвегии.
В СБР в 2020 году сменился руководитель. Владимира Драчёва на этом посту сменил Виктор Майгуров.
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