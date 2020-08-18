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Йоханнес Бё: быть отцом — лучший титул, который можно получить. Это не превзойти

Йоханнес Бё: быть отцом — лучший титул, который можно получить. Это не превзойти
Биатлон 0

Норвежский биатлонист, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё рассказал, как чувствует себя в роли отца.

«Быть отцом — это лучший титул, который можно получить. Я невероятно счастлив. Это нечто другое, нежели спортивные титулы. Когда ты можешь назвать себя отцом, это значит, что ты достиг чего-то большего, что невозможно превзойти.

Густав — очень милый мальчик. Мы наслаждаемся каждой секундой, проведённой с ним. Мы провели вместе несколько месяцев. Я никогда не бывал дома так часто после присоединения к национальной сборной», — приводит слова Бё VG.

27-летний Йоханнес Бё — олимпийский чемпион (2018), 10-кратный чемпион мира, двукратный победителем общего зачёта Кубка мира (сезон-2018/19, 2019/20).

Йоханнес Бё: думаю, тренерам я доставляю много хлопот. Совесть не перестаёт меня мучить
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