Йоханнес Бё: быть отцом — лучший титул, который можно получить. Это не превзойти

Норвежский биатлонист, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё рассказал, как чувствует себя в роли отца.

«Быть отцом — это лучший титул, который можно получить. Я невероятно счастлив. Это нечто другое, нежели спортивные титулы. Когда ты можешь назвать себя отцом, это значит, что ты достиг чего-то большего, что невозможно превзойти.



Густав — очень милый мальчик. Мы наслаждаемся каждой секундой, проведённой с ним. Мы провели вместе несколько месяцев. Я никогда не бывал дома так часто после присоединения к национальной сборной», — приводит слова Бё VG.

27-летний Йоханнес Бё — олимпийский чемпион (2018), 10-кратный чемпион мира, двукратный победителем общего зачёта Кубка мира (сезон-2018/19, 2019/20).