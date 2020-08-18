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Куклина с мужем совершила кросс-поход на Эльбрус

Куклина с мужем совершила кросс-поход на Эльбрус
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что совершила кросс-поход на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Спортсменка вместе с мужем поднялась на высоту 3,8 тыс. метров.

«Сегодня сбегали с мужем на Эльбрус! Конечно, не до вершины (5642 м), но до снега на 3800 м забрались легко! Получилась прекрасная пятичасовая тренировка, которая подарила много положительных эмоций.

Итог: кросс-поход – 5 часов 30 минут. Набор высоты – 1540 м. Поднялись на высоту 3847 м. Прыжковая – 15 мин. Бобик сдох», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлонистки.

Куклина — чемпионка России, призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок. Её муж Михаил является личным тренером спортсменки.

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