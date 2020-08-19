Айта Гаспарин — о свадьбе с украинцем Семёновым: сменю фамилию, но жить будем в Швейцарии

Швейцарская биатлонистка Айта Гаспарин поделилась планами на совместное будущее с украинским спортсменом Сергеем Семёновым. Биатлонисты находятся в отношениях более трёх лет.

«Хотела бы иметь с ним одну фамилию. Но мы понимаем, что для швейцарского биатлона важно оставаться с девичьей. Мы три сестры Гаспарин. Поэтому, возможно, сделаем так, что для всего, что касается спорта, я останусь Гаспарин. Но в будущем планирую быть Семёновой.



Мы ещё не решили на сто процентов, где будем жить после свадьбы. Скорее всего, поедем в Швейцарию. Сергею нравится, что здесь есть горы и снег. Мне важно, что в Швейцарии живёт моя семья.



Изучение языка тоже легче даётся Сергею, поэтому ему будет проще адаптироваться к жизни в Швейцарии, чем мне — к Украине.



Планируем сделать свадьбу после Олимпиады. Сейчас не хотим рисковать из-за эпидемиологической ситуации в мире. Двигать празднование на следующее лето тоже не будем, потому что на него сейчас перенесут свадьбы многие другие. Поэтому решили дождаться 2022 года. Скорее всего, отмечать будем дважды: в Украине и в Швейцарии.



Сестра Селина замужем за русским, Элиза в отношениях с чехом, а я выбрала украинца. То есть у всех вторые половинки — из Восточной Европы. Но здесь нет закономерности, это просто огромное стечение обстоятельств.



Знаю Илью Черноусова много лет. Но у меня никогда не было мысли или желания, чтобы у меня тоже был русскоговорящий бойфренд. Всё случилось необъяснимым образом», — цитирует Гаспарин «Матч ТВ».