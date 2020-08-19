«Мы были очень застенчивыми». Аита Гаспарин рассказала о знакомстве с украинцем Семёновым

Швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин рассказала, при каких условиях познакомилась с украинцем Сергеем Семёновым. Ранее Семёнов сделал Гаспарин предложение — их свадьба запланирована на 2022 год.



«Мы познакомились в 2016 году, когда этапы Кубка мира проходили в США и Канаде. У нас был перелёт из одной страны в другую. IBU дал нам билеты на соседние кресла в самолёте. Мы летели где-то четыре часа. Но были очень застенчивыми и в итоге начали общаться только в последние 10 минут полёта — перекинулись несколькими предложениями.



Затем, через несколько недель, во время чемпионата мира в Хольменколлене мы жили в одном отеле. Иногда встречались в коридорах или в столовой. Сначала ограничивались только стандартными приветствиями: «Привет! Как дела?» Постепенно начали общаться всё больше и больше.



Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы начать встречаться. После окончания сезона мы разъехались по домам и совсем не виделись. Общение возобновилось на первом этапе нового сезона в Эстерсунде. И где-то к концу года мы стали парой. Первые цветы от него я получила на День святого Валентина», — цитирует Гаспарин «Матч ТВ».



Напомним, старшая сестра Аиты Селина Гаспарин замужем за российским лыжником Ильёй Черноусовым. У пары двое детей.