«Мы были очень застенчивыми». Аита Гаспарин рассказала о знакомстве с украинцем Семёновым

Швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин рассказала, при каких условиях познакомилась с украинцем Сергеем Семёновым. Ранее Семёнов сделал Гаспарин предложение — их свадьба запланирована на 2022 год.
«Мы познакомились в 2016 году, когда этапы Кубка мира проходили в США и Канаде. У нас был перелёт из одной страны в другую. IBU дал нам билеты на соседние кресла в самолёте. Мы летели где-то четыре часа. Но были очень застенчивыми и в итоге начали общаться только в последние 10 минут полёта — перекинулись несколькими предложениями.
Затем, через несколько недель, во время чемпионата мира в Хольменколлене мы жили в одном отеле. Иногда встречались в коридорах или в столовой. Сначала ограничивались только стандартными приветствиями: «Привет! Как дела?» Постепенно начали общаться всё больше и больше.
Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы начать встречаться. После окончания сезона мы разъехались по домам и совсем не виделись. Общение возобновилось на первом этапе нового сезона в Эстерсунде. И где-то к концу года мы стали парой. Первые цветы от него я получила на День святого Валентина», — цитирует Гаспарин «Матч ТВ».
Напомним, старшая сестра Аиты Селина Гаспарин замужем за российским лыжником Ильёй Черноусовым. У пары двое детей.
- 19 августа 2020
-
18:03
-
16:48
-
15:57
-
09:18
- 18 августа 2020
-
23:34
-
16:53
-
09:39
- 17 августа 2020
-
16:18
-
12:15
-
09:13
-
00:19
- 16 августа 2020
-
15:56
-
15:45
-
11:27
- 15 августа 2020
-
18:43
-
16:49
-
00:21
- 14 августа 2020
-
12:37
- 13 августа 2020
-
15:29
- 12 августа 2020
-
22:45
-
18:37
-
16:52
-
11:42
-
10:58
-
09:52
-
09:26
- 11 августа 2020
-
22:19
-
15:46
-
10:11
- 10 августа 2020
-
17:54
-
09:34
- 9 августа 2020
-
18:59
-
18:52
-
17:38
-
11:54