Бывший директор благотворительного фонда Шипулина ответила на обвинения в мошенничестве

Виктория Щелкова, бывший директор благотворительного фонда биатлониста Антона Шипулина, прокомментировала возбуждение против неё уголовного дела. Ранее стало известно, что фонд обвинил Щелкову в мошенничестве и нецелевых тратах.

«Я слишком долго молчала, проживая последние два года в страхе. Перестало ли мне быть страшно сейчас? Нет. Я понимаю, что каждый мой публичный выход с сегодняшнего дня будет использован против меня.

Мир выглядит так: люди не ценят то, что они получают. Недавно Марина Михайлова сказала мне: когда ты расширяешь горизонт другому человеку, он, вместо того чтобы быть тебе благодарным, начинает думать, что ты забираешь у него кусок поляны.

Так и случилось в моей екатеринбургской практике. Фонд, который я развивала пять лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких.

Всё это время я молчала. О давлении, угрозах и о том, что там происходило и происходит на самом деле. Потому что нам всем очень часто кажется, что власть имущие люди, представители действующей политической силы, беспринципно упиваются собственным могуществом, получая удовольствие от страданий и несчастий быдла, овец и стада, за которые нас принято считать.

Моя единственная защита и поддержка сегодня – это каждый из вас. На протяжении двух лет я делилась с вами всем, что у меня есть, своими знаниями, идеями, мыслями, старалась создавать пространство для нашего общего развития через вебинары, конференции, форумы, курсы, консультации.

Я это делала в том числе и потому, что знала – любой день может стать последним. День, когда мне озвучат приговор, состоится осенью. День, когда я уже не смогу быть на связи, после этого поста и следующих моих действий, – наступит в любой момент», – написала Щелкова у себя на странице в «Фейсбуке».