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Олимпийская чемпионка Нильссон сломала локоть

Олимпийская чемпионка Нильссон сломала локоть
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Стина Нильссон сломала локоть. Олимпийская чемпионка в лыжных гонках, перешедшая в биатлон, получила травмы, упав на спуске во время тренировок. Теперь ей придётся прервать стандартную подготовку к сезону как минимум на шесть недель.

«Работа будет продолжаться, но нам нужно определиться, как тренироваться дальше и заниматься лечением травмы», — приводит слова главного тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Люкаса SVT.

Спортсменка выразила сожаление в связи с травмой, но поблагодарила тренеров и медиков. Также она рассказала, что уже хорошо себя чувствует.

У Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.

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