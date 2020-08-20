Олимпийская чемпионка Нильссон сломала локоть

Шведская биатлонистка Стина Нильссон сломала локоть. Олимпийская чемпионка в лыжных гонках, перешедшая в биатлон, получила травмы, упав на спуске во время тренировок. Теперь ей придётся прервать стандартную подготовку к сезону как минимум на шесть недель.
«Работа будет продолжаться, но нам нужно определиться, как тренироваться дальше и заниматься лечением травмы», — приводит слова главного тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Люкаса SVT.
Спортсменка выразила сожаление в связи с травмой, но поблагодарила тренеров и медиков. Также она рассказала, что уже хорошо себя чувствует.
У Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.
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