Касперович сообщил, что Логинов примет участие в летнем чемпионате России

Александр Касперович, личный тренер члена сборной России Александра Логинова, рассказал о его самочувствии и планах на ближайшее будущее.
«Он приболел, поэтому пришлось немного сместить сборы. Сейчас он в дороге, в пятницу будет в Сочи. Болезнь была несерьёзной, простудное заболевание. Неделя была очень сложной. До летнего чемпионата России он будет находиться там. Логинов будет участвовать в летнем первенстве», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».
Напомним, изначально сообщалось, что второй предсезонный сбор в Сочи Логинов начнёт 11 августа.
Первый сбор национальной команды Логинов пропустил — спортсмен предпочёл готовиться к сезону индивидуально.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.
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