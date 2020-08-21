Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович сообщил, что Логинов примет участие в летнем чемпионате России

Касперович сообщил, что Логинов примет участие в летнем чемпионате России
Биатлон / Чемпионат России 0

Александр Касперович, личный тренер члена сборной России Александра Логинова, рассказал о его самочувствии и планах на ближайшее будущее.

«Он приболел, поэтому пришлось немного сместить сборы. Сейчас он в дороге, в пятницу будет в Сочи. Болезнь была несерьёзной, простудное заболевание. Неделя была очень сложной. До летнего чемпионата России он будет находиться там. Логинов будет участвовать в летнем первенстве», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Напомним, изначально сообщалось, что второй предсезонный сбор в Сочи Логинов начнёт 11 августа.

Первый сбор национальной команды Логинов пропустил — спортсмен предпочёл готовиться к сезону индивидуально.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Норвегии.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020