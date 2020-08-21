Подчуфарова — о протестах в Беларуси: хочется верить, что скоро у всех всё будет хорошо

Уроженка России, выступающая за сборную Словении по биатлону, Ольга Подчуфарова прокомментировала протесты в Беларуси, разгоревшиеся по итогам президентских выборов.



«Братья белорусы! Терпения вам! Страшно понимать, что в наше, казалось бы, цивилизованное и мирное время возможно то, что происходит.



У меня много друзей белорусов, и, общаясь с ними — теми, кто вникает в глубь того, что происходит вне СМИ, того, что действительно там происходит, становится очень грустно.



История циклична, но хочется верить, что мы всё-таки эволюционируем и что всё уже скоро будет хорошо. У всех. Миру мир!!!» — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые жёстко задерживают протестующих.