Подчуфарова — о протестах в Беларуси: хочется верить, что скоро у всех всё будет хорошо

Уроженка России, выступающая за сборную Словении по биатлону, Ольга Подчуфарова прокомментировала протесты в Беларуси, разгоревшиеся по итогам президентских выборов.
«Братья белорусы! Терпения вам! Страшно понимать, что в наше, казалось бы, цивилизованное и мирное время возможно то, что происходит.
У меня много друзей белорусов, и, общаясь с ними — теми, кто вникает в глубь того, что происходит вне СМИ, того, что действительно там происходит, становится очень грустно.
История циклична, но хочется верить, что мы всё-таки эволюционируем и что всё уже скоро будет хорошо. У всех. Миру мир!!!» — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые жёстко задерживают протестующих.
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17
-
00:44
- 20 августа 2020
-
21:20
-
16:29
-
09:22
-
00:48
- 19 августа 2020
-
20:19
-
18:03
-
16:48
-
15:57
-
09:18
- 18 августа 2020
-
23:34
-
16:53
-
09:39
- 17 августа 2020
-
16:18
-
12:15
-
09:13
-
00:19
- 16 августа 2020
-
15:56
-
15:45
-
11:27
- 15 августа 2020
-
18:43
-
16:49
-
00:21
- 14 августа 2020
-
12:37
- 13 августа 2020
-
15:29
- 12 августа 2020
-
22:45
-
18:37
-
16:52
-
11:42
-
10:58
-
09:52
-
09:26