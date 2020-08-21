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Женская сборная России завершит сбор в Сочи 26 августа, после чего отправится в Тюмень

Женская сборная России завершит сбор в Сочи 26 августа, после чего отправится в Тюмень
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах команды на предстоящий месяц.

«До 26 августа мы находимся в Сочи. Следующий сбор запланирован в Тюмени, 2 сентября заезжаем. Это будет подготовка, а потом уже там же начнётся чемпионат России. Лариса Куклина обещала быть там, Екатерина Юрлова-Перхт пока не знаю, Евгения Павлова тоже под вопросом», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».

Ранее стало известно о месте проведения заключительного этапа предсезонной подготовки мужской сборной России.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 24 по 30 сентября. Александр Касперович, тренер лидера сборной Александра Логинова, сообщил о готовности его подопечного принять участие в национальном первенстве.

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