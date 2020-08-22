Драчёв отреагировал на переход трёх российских биатлонистов в сборную Румынии

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал новость о переходе трёх российских биатлонистов в сборную Румынии. Стало известно, что в румынскую команду переходят Анатолий Оськин, Анастасия Толмачёва и Елена Чиркова.

«Никаких трудностей с переходом не было. Спортсмены не были в сборной команде, не попадали даже в резерв, так что не было смысла чинить преграды переходу. Если люди хотят выступать, пусть у них будет такая возможность», — цитирует Драчёва ТАСС.

25-летняя Чиркова завоевала две бронзовые медали на Универсиаде 2019 года в Красноярске. 24-летняя Толмачёва — двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года. В активе 31-летнего Оськина нет значимых побед, он участвовал в летнем чемпионате мира в 2013 году.

Так как в последние годы спортсмены не привлекались Союзом биатлонистов России к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов, одобрения СБР для их перехода не требуется.