Кристина Резцова стала самой тестируемой РУСАДА биатлонисткой после окончания карантина

Россиянка Кристина Резцова стала самой часто проверяемой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) биатлонисткой после возобновления тестирования и до конца июля. За полтора месяца Резцову проверяли на допинг трижды, сообщает ТАСС.

Инспекторы проверяли по одному разу Валерию Васнецову, Анастасию Егорову, Ульяну Кайшеву, Ларису Куклину и дважды — Екатерину Носкову. Ещё ни разу не тестировались Екатерина Юрлова-Перхт, Екатерина Глазырина, Анастасия Халиуллина, Светлана Миронова, Анастасия Поршнева, Ирина Старых и Виктория Сливко.

24 летняя Кристина — дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

РУСАДА возобновило тестирование 16 июля. До этого организация не тестировала спортсменов на протяжении двух с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса.