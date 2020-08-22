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Александр Логинов будет тренироваться в Сочи до 8 сентября

Александр Логинов будет тренироваться в Сочи до 8 сентября
Биатлон / Чемпионат России 0

На Семинском перевале (Алтайский край) сегодня, 22 августа, начался сбор основного состава мужской сборной России по биатлону. Лидер сборной России Александр Логинов, который из-за простуды опоздал на предыдущий сбор в Сочи, продолжит тренировки в Краснодарском крае вместе с резервной командой.

«С 22 августа по 10 сентября основная мужская команда будет тренироваться на Семинском перевале. Чемпион мира Александр Логинов проведёт сбор в Сочи до 8 сентября. Мужской резерв также будет готовиться на олимпийском комплексе «Лаура» до 5 сентября.

У женской команды сбор запланирован с 2 по 17 сентября. Основа отправится в Тюмень, резерв — в Ижевск», — сообщает сайт СБР.

Планируется, что биатлонисты сборной выступят на летнем чемпионате России, который пройдёт с 17 по 23 сентября в Тюмени.

Александр Логинов из-за простуды отложил начало работы на сборе в Сочи
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