Александр Логинов будет тренироваться в Сочи до 8 сентября

На Семинском перевале (Алтайский край) сегодня, 22 августа, начался сбор основного состава мужской сборной России по биатлону. Лидер сборной России Александр Логинов, который из-за простуды опоздал на предыдущий сбор в Сочи, продолжит тренировки в Краснодарском крае вместе с резервной командой.

«С 22 августа по 10 сентября основная мужская команда будет тренироваться на Семинском перевале. Чемпион мира Александр Логинов проведёт сбор в Сочи до 8 сентября. Мужской резерв также будет готовиться на олимпийском комплексе «Лаура» до 5 сентября.



У женской команды сбор запланирован с 2 по 17 сентября. Основа отправится в Тюмень, резерв — в Ижевск», — сообщает сайт СБР.

Планируется, что биатлонисты сборной выступят на летнем чемпионате России, который пройдёт с 17 по 23 сентября в Тюмени.