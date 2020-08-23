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Логинов начал тренироваться на сборе в Сочи

Логинов начал тренироваться на сборе в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов начал тренироваться на сборе в Сочи. Спортсмен должен был начать тренировки раньше, но из-за простуды приехал в Сочи позже.

«Александр приступил к тренировкам на сборе в Сочи. Он принял решение готовиться к сезону там самостоятельно. Основная команда будет тренироваться на Сёминском перевале на Алтае», — приводит слова тренера Максима Кугаевского ТАСС.

Первый сбор Логинов провёл в июле в Заводуковске в составе сборной Тюменской области. В то же время основная часть мужской сборной России тренировалась в Рыбинске.

Логинов завершит сбор в Сочи 8 сентября. Сбор российской команды на Алтае будет проходить до 10 сентября.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.

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