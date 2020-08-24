«Поеду на Евровидение!» Дмитрий Губерниев показал фото в розовом парике

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию в розовом парике. По его мнению, именно такой образ подошёл бы ему для выступления в популярном песенном конкурсе «Евровидение».

«Я тут подумал и решил! Поеду на «Евровидение» или просто запишу песню с Кончитой Вурст! А может, нет, а может, да, а может, это всё слова… Причёска хорошая? Дайте огня в комментариях!» — написал он, прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Мало, мало, мало, мало, огня… Я хочу ещё немного больше… Дмитрий, я вас люблю».

«Ну просто красота вот таким на биатлон».

«Как только люди с ума не сходят».