«Поеду на Евровидение!» Дмитрий Губерниев показал фото в розовом парике
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию в розовом парике. По его мнению, именно такой образ подошёл бы ему для выступления в популярном песенном конкурсе «Евровидение».
«Я тут подумал и решил! Поеду на «Евровидение» или просто запишу песню с Кончитой Вурст! А может, нет, а может, да, а может, это всё слова… Причёска хорошая? Дайте огня в комментариях!» — написал он, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Мало, мало, мало, мало, огня… Я хочу ещё немного больше… Дмитрий, я вас люблю».
«Ну просто красота вот таким на биатлон».
«Как только люди с ума не сходят».
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