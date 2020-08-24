Биатлонистка Гореева без единого промаха выиграла контрольную гонку женской сборной России

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в контрольной гонке женской сборной России, которая была проведена на сборах в Сочи. Второе место заняла Екатерина Глазырина, третье – Ирина Казакевич. Об этом сообщается в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контрольная гонка прошла в модифицированном формате индивидуальной гонки: 10 км с 4 огневыми рубежами, однако за промах начислялось 40 секунд, а не 1 минута. Только две биатлонистки не допустили ни одного промаха, одной из них стала Гореева.

В гонке приняли участие 14 биатлонисток: семь спортсменок основной сборной и шесть из резервной, а также Татьяна Акимова, которая тренируется по индивидуальной программе под руководством Николая Лопухова.