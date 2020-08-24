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«Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать». Гореева — о победе в гонке

«Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать». Гореева — о победе в гонке
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в контрольной гонке на сборах российской команды в Сочи.

«Сегодня отбежали первую контрольную тренировку в формате индивидуальной гонки. Сказать, что я в шоке от своего результата, – это ничего не сказать. Но не забываем о том, что это была просто тренировка, чтоб проверить себя и свои силы на данный момент. Ну а дальше мы продолжаем работать в обычном режиме, ведь зимний сезон не за горами», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Контрольная гонка прошла в модифицированном формате индивидуальной гонки: 10 км с 4 огневыми рубежами, однако за промах начислялось 40 секунд, а не 1 минута. Только две биатлонистки не допустили ни одного промаха, одной из них стала Гореева.

Биатлонистка Гореева без единого промаха выиграла контрольную гонку женской сборной России
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