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Гореева выиграла контрольную гонку сборной России в Сочи, Миронова — 10-я

Гореева выиграла контрольную гонку сборной России в Сочи, Миронова — 10-я
Биатлон / Чемпионат России 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил результаты первой контрольной гонки биатлонисток национальной команды на сборе в Сочи. Спортсменки бежали 5 кругов по 2,080 км. За каждый промах на четырёх огневых рубежах к результату добавлялось 40 секунд.

Самой быстрой и точной оказалась юниорка Анастасия Гореева. Без промахов закрыла все мишени и Тамара Воронина, но ходом она проиграла Гореевой 2 минуты. Светлана Миронова допустила 7 промахов.

Контрольная гонка женской сборной России. Сочи

1. Анастасия Гореева – 29.03 (0)
2. Екатерина Глазырина – 30.07 (1)
3. Ирина Казакевич – 30.54 (3)
4. Валерия Васнецова – 30.59 (2)
5. Тамара Воронина – 31.06 (0)
6. Елизавета Каплина – 31.44 (3)
7. Полина Шевнина – 32.38 (4)
8. Анастасия Шевченко – 32.46 (4)
9. Екатерина Носкова – 33.15 (5)
10. Светлана Миронова – 33.26 (7)
11. Виктория Сливко – 33.43 (4)
12. Татьяна Акимова – 33.45 (5)
13. Анастасия Поршнева – 33.51 (5)
14. Анастасия Егорова – 33.53 (5)

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