Гореева выиграла контрольную гонку сборной России в Сочи, Миронова — 10-я

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил результаты первой контрольной гонки биатлонисток национальной команды на сборе в Сочи. Спортсменки бежали 5 кругов по 2,080 км. За каждый промах на четырёх огневых рубежах к результату добавлялось 40 секунд.
Самой быстрой и точной оказалась юниорка Анастасия Гореева. Без промахов закрыла все мишени и Тамара Воронина, но ходом она проиграла Гореевой 2 минуты. Светлана Миронова допустила 7 промахов.
Контрольная гонка женской сборной России. Сочи
1. Анастасия Гореева – 29.03 (0)
2. Екатерина Глазырина – 30.07 (1)
3. Ирина Казакевич – 30.54 (3)
4. Валерия Васнецова – 30.59 (2)
5. Тамара Воронина – 31.06 (0)
6. Елизавета Каплина – 31.44 (3)
7. Полина Шевнина – 32.38 (4)
8. Анастасия Шевченко – 32.46 (4)
9. Екатерина Носкова – 33.15 (5)
10. Светлана Миронова – 33.26 (7)
11. Виктория Сливко – 33.43 (4)
12. Татьяна Акимова – 33.45 (5)
13. Анастасия Поршнева – 33.51 (5)
14. Анастасия Егорова – 33.53 (5)
- 24 августа 2020
-
22:08
-
16:29
-
16:16
-
15:42
-
14:23
-
09:20
- 23 августа 2020
-
14:48
-
13:48
-
13:35
- 22 августа 2020
-
21:00
-
15:11
-
13:38
-
12:01
-
10:41
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17
-
00:44
- 20 августа 2020
-
21:20
-
16:29
-
09:22
-
00:48
- 19 августа 2020
-
20:19
-
18:03
-
16:48
-
15:57
-
09:18
- 18 августа 2020
-
23:34
-
16:53
-
09:39
- 17 августа 2020
-
16:18
-
12:15
-
09:13
-
00:19
- 16 августа 2020
-
15:56