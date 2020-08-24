Гореева выиграла контрольную гонку сборной России в Сочи, Миронова — 10-я

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил результаты первой контрольной гонки биатлонисток национальной команды на сборе в Сочи. Спортсменки бежали 5 кругов по 2,080 км. За каждый промах на четырёх огневых рубежах к результату добавлялось 40 секунд.

Самой быстрой и точной оказалась юниорка Анастасия Гореева. Без промахов закрыла все мишени и Тамара Воронина, но ходом она проиграла Гореевой 2 минуты. Светлана Миронова допустила 7 промахов.

Контрольная гонка женской сборной России. Сочи

1. Анастасия Гореева – 29.03 (0)

2. Екатерина Глазырина – 30.07 (1)

3. Ирина Казакевич – 30.54 (3)

4. Валерия Васнецова – 30.59 (2)

5. Тамара Воронина – 31.06 (0)

6. Елизавета Каплина – 31.44 (3)

7. Полина Шевнина – 32.38 (4)

8. Анастасия Шевченко – 32.46 (4)

9. Екатерина Носкова – 33.15 (5)

10. Светлана Миронова – 33.26 (7)

11. Виктория Сливко – 33.43 (4)

12. Татьяна Акимова – 33.45 (5)

13. Анастасия Поршнева – 33.51 (5)

14. Анастасия Егорова – 33.53 (5)