Александр Логинов: если бы не пандемия, планы были бы совсем другими

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов, который с 22 августа тренируется в Сочи, рассказал о ходе подготовки к предстоящему сезону.
«С Касперовичем обговариваем всё с общим знаменателем, так сказать. Еду на сборы по плану, который мы с ним обговорили. Да, могу его корректировать. Мне в этом плане проще — не надо никого ждать или чтобы меня ждали. Знаю, что могу выйти в 9 на тренировку, но не обязательно. Могу чуть раньше выйти. Всё зависит от моей тренировки. Если она будет подлиннее, то могу пораньше выйти. С Каминским общались, да. Мы с ним очень хорошо пообщались, мы друг друга здорово поняли, поэтому проблем не будет. Мы делаем одно общее дело.
Если бы не пандемия, то, конечно, планы были бы совсем другими. В этом году хотел больше горной подготовки, но ситуация сложилась вот такая. Если всё будет хорошо, хотел бы провести ещё какие-нибудь среднегорные сборы. В России вариантов немного, но вот Сочи — шикарное место. Действительно хорошая база, приезжаю сюда с удовольствием», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
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