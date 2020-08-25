Тренер Акимовой: Татьяна готова быть топовым спортсменом на Олимпиаде
Николай Лопухов, тренер российской биатлонистки Татьяны Акимовой, рассказал, как его подопечная готовится к сезону-2020/2021. В настоящее время Акимова, которая недавно решила возобновить карьеру, тренируется в Сочи под руководством Лопухова.
«В июне созвонились и поговорили, я прилетел в Чебоксары, провели небольшой вступительный сбор. И вот уже третий сбор я с ней работаю.
Акимова потенциально, морально и физически готова влиться в этом году в состав национальной команды и готовиться к Олимпийским играм. Думаю, она готова быть топовым спортсменом именно на Олимпийских играх. Это интуиция», — рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Акимова не выступает с 2018 года. В августе 2019-го у неё родилась дочь.
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