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Тренер Акимовой: Татьяна готова быть топовым спортсменом на Олимпиаде

Тренер Акимовой: Татьяна готова быть топовым спортсменом на Олимпиаде
Биатлон / Кубок мира 0

Николай Лопухов, тренер российской биатлонистки Татьяны Акимовой, рассказал, как его подопечная готовится к сезону-2020/2021. В настоящее время Акимова, которая недавно решила возобновить карьеру, тренируется в Сочи под руководством Лопухова.

«В июне созвонились и поговорили, я прилетел в Чебоксары, провели небольшой вступительный сбор. И вот уже третий сбор я с ней работаю.

Акимова потенциально, морально и физически готова влиться в этом году в состав национальной команды и готовиться к Олимпийским играм. Думаю, она готова быть топовым спортсменом именно на Олимпийских играх. Это интуиция», — рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Акимова не выступает с 2018 года. В августе 2019-го у неё родилась дочь.

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