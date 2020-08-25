Логинов — о борьбе за «Золотой хрустальный глобус»: не люблю загадывать

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов отказался комменитровать тему борьбы за победу в общем зачёте Кубке мира сезона-2020/2021.



«Я не люблю загадывать, не знаю, как всё сложится. В прошлом году у меня была череда травм и была смазана подготовка, я не знаю. Если всё сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что вот, мол, буду бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Я стараюсь бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».



По итогам Кубка мира сезона-2019/2020 Логинов занял седьмое место в общем зачёте. На чемпионате мира 2020 года в Антхольце он завоевал золотую медаль в спринте и стал третьим в гонке преследования.

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