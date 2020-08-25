Чемпионка мира Ванесса Хинц травмировала ногу

Трёхкратная чемпионка мира в эстафетах немецкая биатлонистка Ванесса Хинц в ходе тренировочного процесса в рамках подготовки к сезону-2020/2021 травмировала ногу. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Падение выглядело хуже, чем было на самом деле. Некоторое время ногой нельзя будет шевелить, поэтому нужно расслабиться. Но я в хорошем настроении, потому что скоро мне можно будет вернуться к тренировкам», — написала спортсменка.

В сезоне-2019/2020 28-летняя Хинц приняла участие в 19 гонках из 21 и, заработав 394 очка, заняла 16-е место в личном зачёте. Она двукратная чемпионка мира в эстафете 4х6 км, чемпионка мира в смешанной эстафете, трёхкратный серебряный призёр ЧМ, чемпионка Европы 2013 года, серебряный призёр ЧЕ 2014 года.