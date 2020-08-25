Чемпионка мира Ванесса Хинц травмировала ногу

Трёхкратная чемпионка мира в эстафетах немецкая биатлонистка Ванесса Хинц в ходе тренировочного процесса в рамках подготовки к сезону-2020/2021 травмировала ногу. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».
«Падение выглядело хуже, чем было на самом деле. Некоторое время ногой нельзя будет шевелить, поэтому нужно расслабиться. Но я в хорошем настроении, потому что скоро мне можно будет вернуться к тренировкам», — написала спортсменка.
В сезоне-2019/2020 28-летняя Хинц приняла участие в 19 гонках из 21 и, заработав 394 очка, заняла 16-е место в личном зачёте. Она двукратная чемпионка мира в эстафете 4х6 км, чемпионка мира в смешанной эстафете, трёхкратный серебряный призёр ЧМ, чемпионка Европы 2013 года, серебряный призёр ЧЕ 2014 года.
- 25 августа 2020
-
15:28
-
15:27
-
13:27
-
10:37
-
09:20
- 24 августа 2020
-
23:10
-
22:08
-
16:29
-
16:16
-
15:42
-
14:23
-
09:20
- 23 августа 2020
-
14:48
-
13:48
-
13:35
- 22 августа 2020
-
21:00
-
15:11
-
13:38
-
12:01
-
10:41
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17
-
00:44
- 20 августа 2020
-
21:20
-
16:29
-
09:22
-
00:48
- 19 августа 2020
-
20:19
-
18:03
-
16:48
-
15:57
-
09:18
- 18 августа 2020
-
23:34
-
16:53