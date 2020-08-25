Логинов: после ухода Фуркада интереса к биатлону станет меньше

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов прокомментировал завершение карьеры пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада.



«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество. Это соперничество разных поколений, но у нас всё быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».



По итогам Кубка мира сезона-2019/2020 Фуркад занял второе место в общем зачёте. На чемпионате мира 2020 года в Антхольце он добавил к своей коллекции наград две золотые медали и одну бронзовую. О решении завершить профессиональные выступления 31-летний француз заявил 14 марта — за одну гонку до завершения Кубка мира — 2019/2020.