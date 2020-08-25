Александр Логинов оценил собственные шансы на победу в Кубке мира в новом сезоне

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о своих шансах побороться за победу в общем зачёте Кубка мира в новом сезоне.

«Я не люблю загадывать, не знаю, как всё сложится. В прошлом году у меня была череда травм и была смазана подготовка, я не знаю.

Если всё сложится, то, может быть, будет какая-то борьба, но я не люблю загадывать. Не буду говорить самоуверенные вещи, что вот мол, я буду бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира.

Я стараюсь бороться за самые высокие места, а там уже возможен приятный итог», – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Минувший сезон был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Норвегии.