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Логинов обзавёлся микроавтобусом, на котором теперь ездит на сборы

Логинов обзавёлся микроавтобусом, на котором теперь ездит на сборы
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что теперь использует микроавтобус для перевозки инвентаря на сборы. При этом спортсмен не пояснил, приобрёл он транспортное средство или получил от спонсоров.

«Езжу один, чтобы все вещи, весь необходимый для сбора инвентарь брать с собой. Это очень удобно. Теперь у меня есть микроавтобус. Вожу в нём все вещи», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас биатлонист находится в Сочи, где тренируется самостоятельно. В то же время российская сборная в Алтайском крае готовится на высокогорных сборах.

В 2020 году на чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов завоевал золотую медаль в спринте.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

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