Шашилов: у многих биатлониток не было доступа к оружию во время подготовки
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о сложностях в подготовке к новому сезону. По словам Шашилова, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы.
«Не было доступа к оружию у многих. Это единственная проблема. Но сейчас мы её поправим.
Все работали, все созванивались, все выставляли в «Инстаграме» – сейчас же это модно. А сейчас выставляют себя здесь.
Пусть работают. Все всё знают, цели всем ясны. Мотивация – и вперёд: развиваться, развиваться и ещё раз развиваться», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили последний этап Кубка мира. Российские биатлонисты приступили к подготовке к сезону после открытия спортивных баз.
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