Шашилов: у многих биатлониток не было доступа к оружию во время подготовки

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о сложностях в подготовке к новому сезону. По словам Шашилова, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы.

«Не было доступа к оружию у многих. Это единственная проблема. Но сейчас мы её поправим.

Все работали, все созванивались, все выставляли в «Инстаграме» – сейчас же это модно. А сейчас выставляют себя здесь.

Пусть работают. Все всё знают, цели всем ясны. Мотивация – и вперёд: развиваться, развиваться и ещё раз развиваться», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили последний этап Кубка мира. Российские биатлонисты приступили к подготовке к сезону после открытия спортивных баз.