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Светлана Миронова пожаловалась на частые смены тренеров в сборной России по биатлону

Светлана Миронова пожаловалась на частые смены тренеров в сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова посетовала на частую смену тренеров в составе национальной команды. В межсезонье старшим тренером женской сборной стал Михаил Шашилов, сменивший на этом посту Виталия Норицына.

«Всё это очень сложно, потому что мы только притёрлись к одному тренеру, и тут у нас почему-то решили сменить руководство. Я не говорю, что это прямо плохо, однако когда происходит частая смена тренеров, то тогда спортсмену тяжело работать в полном объёме с первого года.

У нас кардинально поменялся план подготовки. У нас сейчас гораздо больше объёмы. Добавились силовые, их стало больше. То, что у нас выросли тренировки по продолжительности, — это точно. У нас добавилось очень много разминок и заминок. То есть по факту тренировка длится от 2,5 до 3 часов, но плюс заминки-разминки добавляют где-то час. Вот и получаются такие длинные тренировки.

Когда занятия по 4 часа, то это сразу чувствуется. Если какие-то тренировки сбавляются по времени, то ты сразу чувствуешь, что тебе легко», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

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