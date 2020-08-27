Йоханнес Бё пропустил тренировки из-за сыпи на коже

Действующий обладатель Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось временно прервать подготовку к сезону. По словам Бё, у него возникла сыпь на коже, причём причина неизвестна.

«По мнению медиков, это или экзема, или сыпь. Эта проблема появилась у меня после фестиваля Blink. Сперва я волновался по поводу того, что же это такое. Но сейчас ситуация улучшилась.

Сыпь проходит, хотя кожа всё ещё суховата. Я никогда раньше не сталкивался с таким. Понятия не имею, откуда это взялось», — приводит слова спортсмена TV2.

27-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (2018/19, 2019/2020) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю).