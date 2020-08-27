Тренер Украины: важно уехать в октябре на снег. Вопрос решается на самом высоком уровне

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о дальнейших планах по подготовке к сезону.
«Уже сейчас понятно, что сезон будет очень специфическим, он будет отличаться от предыдущего. Нам сложно понять, что будет даже не за месяц, а за неделю, как будет развиваться ситуация. И поэтому сложно делать какие-то прогнозы по сборам или подготовке к ним.
Относительно октября пока не знаю. Буду невероятно счастлив, если сможем выехать на сбор в Рамзау, ведь надо на лыжах покататься, почувствовать снег. Если не позволят выехать, будем в дальнейшем импровизировать, готовиться в условиях, в которых позволяет пандемия.
Именно осенняя подготовка очень важна, это та часть процесса, которая сильно влияет на весь сезон. Все команды, которые могут, уже находятся на сборах в Австрии или других местах, поэтому для нас крайне важно уехать в октябре за границу на снег. Но ещё раз повторюсь: уверен, что наша команда будет подготовлена к стартам в начале сезона.
Сейчас вопрос нашего выезда на зарубежный сбор решается на самом высоком уровне. Этой проблемой занимается и федерация биатлона Украины, и министерство молодёжи и спорта», – цитирует Санитру Suspilne.media.
- 27 августа 2020
-
14:52
-
14:34
-
09:18
- 26 августа 2020
-
17:49
-
16:42
-
15:31
-
13:19
-
12:41
- 25 августа 2020
-
22:32
-
20:03
-
18:15
-
17:03
-
15:28
-
15:27
-
13:27
-
10:37
-
09:20
- 24 августа 2020
-
23:10
-
22:08
-
16:29
-
16:16
-
15:42
-
14:23
-
09:20
- 23 августа 2020
-
14:48
-
13:48
-
13:35
- 22 августа 2020
-
21:00
-
15:11
-
13:38
-
12:01
-
10:41
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17