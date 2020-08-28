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Майгуров: бюджет СБР пока ближе к стороне выживания

Майгуров: бюджет СБР пока ближе к стороне выживания
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о ситуации с бюджетом организации. Ранее Майгуров говорил, что бюджет выживания для СБР – это 60-70 млн рублей в год, бюджет развития – 200 млн.

«Пока ближе к стороне выживания. Нам нужно снизить долговое «наследство», и мы уже сделали определённые шаги в этом направлении. Цели, которые мы намечаем, достижимы и реальны.

Да, для бизнеса время непростое, но этим вопросом всё равно нужно заниматься, а не сидеть и ждать, когда наш попечительский совет или кто-то ещё окажет поддержку. Есть варианты, мы уже проводим встречи с нашими потенциальными финансовыми партнёрами. Думаю, через пару-тройку месяцев смогу ответить на этот вопрос более развёрнуто», — приводятся слова Майгурова на сайте Олимпийского комитета России.

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