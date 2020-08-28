Тренер показал, как Гараничев и Бабиков работают над «сверхбыстрой и точной стрельбой»

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал небольшой фрагмент тренировки команды на Семинском перевале (Республика Алтай). В дуэльной стрельбе из положения стоя, проходившей под дождём, приняли участие Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Кирилл Стрельцов. Гараничев совершил пять выстрелов быстрее товарищей по сборной, но допустил один промах.

«Погодные условия сложные, но мы продолжаем улучшать навык сверхбыстрой и точной стрельбы», — написал Максимов.

Видео можно посмотреть на странице Максима Максимова в «Инстаграме».

Основной состав сборной России, за исключением Александра Логинова проводит тренировочный сбор на Семинском перевале с 22 августа по 10 сентября.