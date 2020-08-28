Польховский: Логинов может позволить себе готовиться самостоятельно

Валерий Польховский, который 28 августа был официально утверждён в качестве главного тренера сборной России по биатлону, высказал мнение об индивидуальной подготовке лидера сборной России – Александра Логинова. После болезни чемпион мира самостоятельно готовится в Сочи, где проходят сборы женской сборной России и мужского резерва.
«Александр — опытный спортсмен, и, как чемпион мира, может позволить себе готовиться самостоятельно. Болезнь его немного подкосила, но он уже делает втягивающую работу. Мы с ним уже встретились, обсудили, чем можем ему помочь со стороны СБР. Я уже попросил тренеров, чтобы они и Елисееву, и Логинову помогли на пристрелках и в работе на рубеже.
Общаемся со спортсменами и тренерами, корректируем планы на ближайшие два месяца. В середине сентября IBU определится с проведением декабрьских соревнований, поэтому в плане подготовки могут быть какие-то изменения», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.
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