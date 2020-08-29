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Дарья Виролайнен выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Эстонии по летнему биатлону

Дарья Виролайнен выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Эстонии по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен стала победительницей спринта на чемпионате Эстонии по летнему биатлону. Два других места на пьедестале заняли местные спортсменки — Йоханна Талихярм стала второй, а Туули Томингас — третьей.

Судя по протоколу, опубликованному на официальном сайте Федерации биатлона Эстонии, Виролайнен на гонке представляла клуб Kagu Biathlon.

Летний биатлон. Чемпионат Эстонии. Спринт

1. Дарья Виролайнен (Россия) – 22.25,5 (0+0)
2. Йоханна Талихярм (Эстония) – 0,6 (0+1)
3. Туули Томингас (Эстония) – 44,8 (0+2)
4. Кадри Лехтла (Эстония) – 56,3 (1+0)
5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 57,0 (0+1)
6. Регина Ойя (Эстония) – 1.46,8 (2+1)
7. Грете Гаим (Эстония) – 2.45,8 (5+1)
8. Анния Кейта Сабуле (Латвия) – 3.21,6 (0+3)
9. Алина Бочарова (Эстония) – 6.00,7 (3+1).

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