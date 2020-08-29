Дарья Виролайнен выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Эстонии по летнему биатлону

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен стала победительницей спринта на чемпионате Эстонии по летнему биатлону. Два других места на пьедестале заняли местные спортсменки — Йоханна Талихярм стала второй, а Туули Томингас — третьей.



Судя по протоколу, опубликованному на официальном сайте Федерации биатлона Эстонии, Виролайнен на гонке представляла клуб Kagu Biathlon.



Летний биатлон. Чемпионат Эстонии. Спринт



1. Дарья Виролайнен (Россия) – 22.25,5 (0+0)

2. Йоханна Талихярм (Эстония) – 0,6 (0+1)

3. Туули Томингас (Эстония) – 44,8 (0+2)

4. Кадри Лехтла (Эстония) – 56,3 (1+0)

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 57,0 (0+1)

6. Регина Ойя (Эстония) – 1.46,8 (2+1)

7. Грете Гаим (Эстония) – 2.45,8 (5+1)

8. Анния Кейта Сабуле (Латвия) – 3.21,6 (0+3)

9. Алина Бочарова (Эстония) – 6.00,7 (3+1).