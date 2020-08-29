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Бабчин и Бахтина выиграли суперспринты на чемпионате России по летнему биатлону

Бабчин и Бахтина выиграли суперспринты на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

В Рыбинске продолжается чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 29 августа, состоялись мужская и женская спринтерские гонки.

В соревнованиях у мужчины победил Александр Бахчин. Вторым стал Валентин Михайлов, ранее выигравший суперспринт, третьим — Илья Гаврилов.

Летний биатлон. Спринт. Мужчины.

1. Александр Бабчин – 24.47,6 (0+1)
2. Валентин Михайлов – 18,6 (2+0)
3. Илья Гаврилов – 34,5 (2+1)
4. Даниил Усов – 44,0 (2+2)
5. Ярослав Костюков – 47,8 (1+2)
6. Кирилл Трушин – 1.02,3 (0+0)

Лучшей среди женщин стала Карина Бахтина. Серебряная медаль досталась Антонине Писаревой, бронзовая — Светлане Бочкарёвой.

Летний биатлон. Спринт. Женщины.

1. Карина Бахтина – 22.02,5 (0+1)
2. Антонина Писарева – 30,7 (0+1)
3. Светлана Бочкарёва – 30,8 (0+1)
4. Кристина Токарева – 53,7 (1+4)
5. Юлия Сазонова – 54,0 (1+2)
6. Мария Козлова – 1.00,7 (1+1).

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