Бабчин и Бахтина выиграли суперспринты на чемпионате России по летнему биатлону

В Рыбинске продолжается чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 29 августа, состоялись мужская и женская спринтерские гонки.



В соревнованиях у мужчины победил Александр Бахчин. Вторым стал Валентин Михайлов, ранее выигравший суперспринт, третьим — Илья Гаврилов.



Летний биатлон. Спринт. Мужчины.



1. Александр Бабчин – 24.47,6 (0+1)

2. Валентин Михайлов – 18,6 (2+0)

3. Илья Гаврилов – 34,5 (2+1)

4. Даниил Усов – 44,0 (2+2)

5. Ярослав Костюков – 47,8 (1+2)

6. Кирилл Трушин – 1.02,3 (0+0)



Лучшей среди женщин стала Карина Бахтина. Серебряная медаль досталась Антонине Писаревой, бронзовая — Светлане Бочкарёвой.



Летний биатлон. Спринт. Женщины.



1. Карина Бахтина – 22.02,5 (0+1)

2. Антонина Писарева – 30,7 (0+1)

3. Светлана Бочкарёва – 30,8 (0+1)

4. Кристина Токарева – 53,7 (1+4)

5. Юлия Сазонова – 54,0 (1+2)

6. Мария Козлова – 1.00,7 (1+1).