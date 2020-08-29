Губерниев: карт-бланш у Польховского на посту главного тренера и есть, и нет

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.
«Карт-бланш у Польховского на посту и есть, и нет. Потому что назначены крепкие старшие тренеры — Шашилов у женщин и Каминский у мужчин. И здесь главный тренер — и человек, который аккумулирует такую административно-хозяйственную работу, и вместе с тем всегда может и должен помочь методиками, потому что Польховский имеет опыт подготовки и олимпийских чемпионов. И это важно. То, что мне нравится, это последнее высказывание Польховского о том, что сборная — не закрытый клуб.
И в нашей биатлонной дружине должны быть сильнейшие спортсмены и спортсменки, и далеко не факт, что они готовятся на централизованной подготовке — здесь и Юрлова, Резцова, Куклина, тот же Логинов. И что-то мне подсказывает, что такой подход и нового президента СБР Майгурова, и нового главного тренера поможет команде, несмотря на все задержки, связанные с пандемией и ковидом, подготовиться к сезону достойно и добротно. Мне нравится вся та работа, которая есть сейчас и у мужчин, и у женщин. Мне нравится та химия, то взаимодействие между тренерами и учениками, и все это, безусловно, трансформируется в результат. А Польховский — человек на своём месте», — приводит слова Губерниева официальный сайт «Матч ТВ».
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