Ещё два российских биатлониста близки к переходу в сборную Румынии
Российские биатлонисты Дмитрий Шамаев и Наталья Ушкина в ближайшее время могут завершить оформление документов для перехода в сборную Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации биатлона Румынии.
По информации источника, Министерством молодежи и спорта Румынии инициирована ускоренная процедура рассмотрения вопроса получения Шамаевым и Ушкиной румынского гражданства.
25-летний Шамаев и 23-летняя Ушкина не выступали за сборную России на взрослом уровне. Биатлонисты привлекались лишь в юношескую национальную сборную, в составе которой выступили на ряде международных стартов.
Напомним, несколько дней назад в сборную Румынии официально перешли ещё три российских биатлониста: Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.
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