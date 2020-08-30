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Ещё два российских биатлониста близки к переходу в сборную Румынии

Ещё два российских биатлониста близки к переходу в сборную Румынии
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонисты Дмитрий Шамаев и Наталья Ушкина в ближайшее время могут завершить оформление документов для перехода в сборную Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации биатлона Румынии.

По информации источника, Министерством молодежи и спорта Румынии инициирована ускоренная процедура рассмотрения вопроса получения Шамаевым и Ушкиной румынского гражданства.

25-летний Шамаев и 23-летняя Ушкина не выступали за сборную России на взрослом уровне. Биатлонисты привлекались лишь в юношескую национальную сборную, в составе которой выступили на ряде международных стартов.

Напомним, несколько дней назад в сборную Румынии официально перешли ещё три российских биатлониста: Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.

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