Польховский сравнил Союз биатлонистов России с ульем
Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал работу Союза биатлонистов России (СБР) после того, как СБР возглавил Виктор Майгуров.
«Сейчас СБР сравнил бы с ульем, который кипит и работает. Каждый сотрудник понимает, что от него требуется. Любой тренер сборной знает, к кому обратиться по тому или иному вопросу.
В этом плане мы сделали шаг вперед. Майгуров все это контролирует. У нас слаженный коллектив», – цитирует Польховского ТАСС.
Виктор Майгуров был избран президентом Союза биатлонистов России в середине июля. Предыдущим главой организации был Владимир Драчёв. Польховский официально стал главным тренером сборной России 28 августа.
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