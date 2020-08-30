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Польховский сравнил Союз биатлонистов России с ульем

Польховский сравнил Союз биатлонистов России с ульем
Биатлон 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал работу Союза биатлонистов России (СБР) после того, как СБР возглавил Виктор Майгуров.

«Сейчас СБР сравнил бы с ульем, который кипит и работает. Каждый сотрудник понимает, что от него требуется. Любой тренер сборной знает, к кому обратиться по тому или иному вопросу.

В этом плане мы сделали шаг вперед. Майгуров все это контролирует. У нас слаженный коллектив», – цитирует Польховского ТАСС.

Виктор Майгуров был избран президентом Союза биатлонистов России в середине июля. Предыдущим главой организации был Владимир Драчёв. Польховский официально стал главным тренером сборной России 28 августа.

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