Самуэльссон проиграл Понсилуоме 0,5 секунды на чемпионате Швеции по летнему биатлону

В Швеции состоялся чемпионат страны по летнему биатлону. Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Себастиан Самуэльссон, который не раз критиковал российских биатлонистов, которые, по его мнению, употребляют допинг, занял второе место, отстав на полсекунды от Мартина Понсилуомы.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону. Гонка на 10 км с раздельным стартом. Мужчины

1. Мартин Понсилуома – 24.43,2

2. Себастьян Самуэльссон – +0,5

3. Йеспер Нелин – +27,7

4. Пеппе Фемлинг – +50,9

5. Аксель Юттерстрем – +52,6

6. Оскар Ольссон – +1.02,0.

Женскую гонку выиграла Ханна Эберг, опередившая сестру Эльвиру на 1,1 секунды.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону. Гонка на 7,5 км с раздельным стартом. Женщины

1. Ханна Эберг – 18.45,0

2. Эльвира Эберг – +1,1

3. Тильда Юханссон – +3,4

4. Муна Брурссон – +4,4

5. Анна Магнуссон – +19,1

6. Йоханна Скоттхайм – +19,3.