СБР одобрил переход ещё двух российских биатлонистов в сборную Румынии

Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Об этом инфомирует ТАСС, ссылаясь на сообщение федерации биатлона Румынии, которой СБР предоставил ответ на запрос о переходе 26 августа.

«Беря во внимание дружеские отношения между нашими федерациями и учитывая интересы спортсменов, Союз биатлонистов России даёт согласие на предоставление указанным спортсменам права выступать за румынскую сборную в любых международных соревнованиях под эгидой IBU», — говорится в официальном ответе СБР.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной — 23. В юношеском возрасте они привлекались в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. В разные годы становились призёрами чемпионата России.

Ранее в это межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста: Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.