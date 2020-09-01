Польховский: Бабиков в очень хорошем состоянии, он помогает команде и тренерскому штабу

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил уровень подготовки опытных членов команды Антона Бабикова и Максима Цветкова.



«Бабиков в очень хорошем состоянии, у него огромное желание. В команде, в которой он сейчас находится, он является лидером. Ребята за ним тянутся. Он имеет большой опыт, помогает и команде, и тренерскому штабу.



Цветков был на Семинском перевале, ведёт подготовку, настраивается на сезон. На летнем первенстве России будет очень интересно посмотреть, кто на каком уровне находится.



Никаким отбором это не является, но какой-то контрольный, промежуточный этап мы все увидим», – цитирует Польховского «Матч ТВ».

Ранее Польховский ответил на обвинения в допинге у российских биатлонистов.