Губерниев: четыре декабрьских этапа кубка мира по биатлону могут быть отменены

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на собственные источники сообщил, что Международный союз биатлонистов может отменить декабрьские этапы Кубка мира. Проведение этапов находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.
«Прошла инфа, что четыре декабрьских этапа кубка мира по биатлону могут быть отменены. Но обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном севером месте — либо Швеция, либо Финляндия. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Этакий закрытый «пузырь», как сейчас в НХЛ и НБА», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В прошлом сезоне организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Несколько этапов прошли без зрителей.
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