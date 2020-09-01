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Губерниев: четыре декабрьских этапа кубка мира по биатлону могут быть отменены

Губерниев: четыре декабрьских этапа кубка мира по биатлону могут быть отменены
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на собственные источники сообщил, что Международный союз биатлонистов может отменить декабрьские этапы Кубка мира. Проведение этапов находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.

«Прошла инфа, что четыре декабрьских этапа кубка мира по биатлону могут быть отменены. Но обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном севером месте — либо Швеция, либо Финляндия. И там будут проведены все декабрьские гонки. Разумеется, без зрителей. Этакий закрытый «пузырь», как сейчас в НХЛ и НБА», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Несколько этапов прошли без зрителей.

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