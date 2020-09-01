Майгуров сказал, что будет делать сборная России, если отменят этапы Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о возможной отмене предновогодних этапов Кубка мира и Кубка IBU.
«Прежде всего хочу сказать, что у нас нет никакой официальной информации об отмене международных соревнований. И нет никакого плана «Б». В календаре всероссийских соревнований запланированы этапы Кубка России. И если вдруг случится так, что отменят этапы Кубка мира и Кубка IBU, спортсмены сборной будут выступать на этапах Кубка России», — цитирует Майгурова „Весь спорт“.
Информация о возможной отмене этапов Кубка мира была опубликована на портале «Весь спорт». Позже данные подозрения подтвердил Дмитрий Губерниев.
В прошлом сезоне организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Несколько этапов прошло без зрителей.
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