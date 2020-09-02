Юрлова-Перхт планирует выступить на летнем чемпионате России

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт намерена выступить на летнем чемпионате России в Тюмени, который пройдёт с 19 по 22 сентября. Об этом сообщил отец и тренер спортсменки Виктор Юрлов.



«Всё будет зависеть от ситуации с COVID-19, которая затрагивает вопрос пересечения границ», – цитирует Юрлова ТАСС.

В настоящее время Екатерина проводит подготовку к сезону в Австрии. На летнем чемпионате России по биатлону планируют выступить все биатлонисты, проходящие централизованную подготовку в составе национальной сборной.

35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.