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Юрлова-Перхт планирует выступить на летнем чемпионате России

Юрлова-Перхт планирует выступить на летнем чемпионате России
Биатлон / Чемпионат России 0

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт намерена выступить на летнем чемпионате России в Тюмени, который пройдёт с 19 по 22 сентября. Об этом сообщил отец и тренер спортсменки Виктор Юрлов.

«Всё будет зависеть от ситуации с COVID-19, которая затрагивает вопрос пересечения границ», – цитирует Юрлова ТАСС.

В настоящее время Екатерина проводит подготовку к сезону в Австрии. На летнем чемпионате России по биатлону планируют выступить все биатлонисты, проходящие централизованную подготовку в составе национальной сборной.

35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.

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